Previsão do signo de Aquário para hoje, 4 de novembro

Desde o dia 17/06 estamos sendo segurados pela retrogradação de Saturno. O planeta que não tolera atalhos está no signo de Peixes. E desde março de 2023 até fevereiro de 2026, o grande segredo é deixar fluir, sair do controle e exercer a flexibilidade. Vamos ter que nos comprometer com nossa organização interna. Saturno ficou 2 anos no signo de aquário (dezembro de 2020 até março de 2023), colocando à prova nossa resistência, testando nossa capacidade de criar alternativas diferentes quando nossa liberdade estava comprometida. E foram 2 anos conquistando a confiança no futuro.

Mas agora o sentimento que paira é que, depois de anos passando a sua foice sem pena, o planeta maléfico chega menos punitivo, Saturno está vestido de fé e calçando a sandália da humildade. O “meu malvado favorito” está nos ensinando a confiar no caos e no mistério. Saturno em Peixes não permite delírios e devaneios, o Senhor do Tempo vem para reorganizar as partes de nós que estão bloqueando nosso ânimo e nossa sanidade. Podemos nos deparar com alguns medos. E esses medos estão atrelados a concretização dos nossos sonhos. Sonhar, mas com os pés fincados no chão. Toda a dureza e rigor saturninos se dissolvem nas águas piscianas. Vamos mergulhar nesse oceano inacessível e inexplorado. A estabilidade vira areia movediça. E todas as estruturas precisam ser pensadas diante dos ventos fortes, abalos sísmicos, maremotos.

Pessoas que nasceram entre 1964 e 1967, 1994 e 1996 viverão seu Retorno de Saturno neste trânsito em Peixes, lidando com o passar do tempo, abrindo e fechando ciclos e amadurecendo. Mas a boa é que nesse momento de recuo, você pensou no rumo que a sua vida está tomando. E Saturno em Peixes exige da gente maturidade psíquica e espiritual, ou seja, terapia, autoconhecimento e espiritualidade.