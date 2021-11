Previsão do signo de Aquário para hoje, 4 de novembro

O mês de novembro é marcado pelo trânsito do Sol por Escorpião, onde também se encontra Marte desde o dia 31 de outubro. Como as energias escorpianas serão evidenciadas durante todo o mês, a intensidade emocional e as transformações pessoais serão intensas durante as próximas semanas. Escorpião é considerado um dos signos mais fortes e determinados do zodíaco, indicando um momento em que nossos objetivos se tornam mais claros e teremos mais consciência e coragem para encarar a realidade tal como ela é. Ao se conectar consigo mesmo, é possível perceber que sabemos o que realmente precisa ser feito e podemos agir com firmeza. Agora que Mercúrio retomou o seu trânsito normal, você pode começar a colocar seus planos em dia, retomar ideias que foram colocadas em suspensão, resolver pendências e aprimorar a forma como você está gerenciando o seu tempo.

Signo de Aquário hoje

Você tem se questionado muito sobre suas relações, os padrões que regem sua vida e seu propósito. A lunação que acontece hoje traz esclarecimento para essas reflexões e te direciona ao caminho que te fará crescer. A entrada de Vênus em Capricórnio favorece principalmente no campo profissional, já que a capacidade de análise capricorniana te ajuda a fazer planos bem estruturados.



*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.