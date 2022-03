Previsão do signo de Aquário para hoje, 4 de março

Signo de Aquário hoje

Hoje a Lua estará transitando pelo signo de Áries durante todo o dia, o que nos dará mais energia para resolver pendências. Apesar de o pensamento ágil ter seu lado positivo, ele também tende a nos deixar mais ansiosos. Para evitar discussões ou o sentimento de confusão mental - como se não fosse possível pensar em uma coisa só - precisamos fazer as coisas com calma. A falta de atenção, por fazer tudo com pressa ou com a cabeça em outro lugar, indica a possibilidade de acidentes um pouco sérios hoje. Sendo assim, é preciso ter cautela até mesmo com as coisas básicas, como cortar um alimento ou atravessar a rua. Além disso, é interessante definir quais são as tarefas essenciais para hoje e em qual horário você vai cumprir cada uma delas, para que as coisas fluam de forma mais ordenada.Durante o trânsito da Lua por Áries, os nativos de Aquário se sentem mais ansiosos, como se precisassem carregar o mundo nas costas. Por mais que você tenha boas intenções, nada de bom acontece quando uma pessoa se sobrecarrega de responsabilidades. Por isso, priorize-se e tenha um tempo para você mesmo.