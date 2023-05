Previsão do signo de Aquário para hoje, 4 de maio

Signo de Aquário hoje

Com um Eclipse se aproximando, podemos esperar muita intensidade ao longo do dia. Durante toda a manhã a Lua fica fora de curso, sendo importante desacelerar, repensar suas ações e quais consequências podem ser despertadas, já que muitos imprevistos podem acontecer. Além disso, a Lua entra em Escorpião após o almoço, trazendo alguns conflitos internos entre suas emoções e a necessidade de transformação. Busque trabalhar a conexão dentro dos seus relacionamentos, possibilitando trocas mais harmônicas e momentos de intimidade. Com os trânsitos intensos ao longo desta semana, você pode se sentir angustiado e bastante cansado. Tenha cuidado para não acumular mais tarefas e deixar de lado sua saúde mental e física, sendo negligente consigo mesmo.A Lua fica fora de curso durante toda a manhã, o que pode ser um convite para que você tire um tempo para si, faça atividades que gosta e reflita sobre suas ações e como elas podem afetar o futuro. Com a entrada da Lua em Escorpião após o almoço, você pode se sentir mais conectado com suas emoções e desejos mais profundos.