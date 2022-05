Previsão do signo de Aquário para hoje, 4 de maio

Signo de Aquário hoje

Hoje a Lua continua transitando por Gêmeos durante a maior parte do dia. Sendo assim, é um momento interessante para fazer algo diferente com as pessoas que você ama, como jogar um jogo de tabuleiro, para passar um tempo de qualidade em que seja possível dar atenção para os outros mas também ter estimulação mental. No final do dia, aproximadamente às 20h, a Lua ingressa no signo de Câncer, o que nos deixa mais introspectivos e sensíveis para compreender o mundo externo, podendo ser um posicionamento especialmente desafiador nesse momento em que a retrogradação de Mercúrio está se aproximando. A compaixão e a generosidade se tornam mais evidentes com a influência canceriana, o que é percebido principalmente pelas pessoas que não tem o costume de expressar esses traços da sua personalidade. Além disso, devemos ter cuidado para não ceder à emotividade, e também para que os outros não tirem proveito da sua disposição para ajudar.O pensamento excessivamente racional pode fazer com que você seja uma pessoa um pouco cética, formulando questionamentos mesmo quando segue alguma religião. Esses pensamentos vão vir à tona nesse momento em que a Lua começa a transitar por Câncer e é importante estar aberto para ouvir sua intuição.