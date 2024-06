Previsão do signo de Aquário para hoje, 4 de junho

A Lua mingua no signo de Touro. Vênus, planeta regente de Touro, está interagindo com os nodos lunares - Áries e Libra - e você não precisa se preocupar com a opinião dos outros. Dê forma ao que você sente, dê forma as suas emoções e desejos. Pode ser que você e sinta impedido de dar forma concreta a sua sensibilidade e emoções. Pode ser que nesse momento você se sinta atraído por uma atividade artística ou deseje expandir seus talentos. Mas não se preocupe com o reconhecimento ou aprovação. Só se preocupe em dar vazão ao seu potencial criativo e desfrutar das belezas da vida. E hoje, Mercúrio encontra Júpiter, o dia pode ser perfeito. O papo vai ser profundo. A terça-feira é para resolver pendências, oferecer serviços, divulgar o seu trabalho, fechar aquele contrato e fazer uma boa viagem para quem pegou a estrada. Sabe aquele dia de atrair coisas boas? É hoje. Aproveite todas as oportunidades e me conta depois.

Signo de Aquário hoje

Chegou a hora de buscar novos caminhos. Faça o que você sabe fazer de melhor, aquariano(a), inove! Você tem visão e encontra as melhores soluções. Mas não deixe de cuidar de você.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.