Previsão do signo de Aquário para hoje, 4 de junho

Signo de Aquário hoje

Estamos no dia do plenilúnio, o ápice da luz da Lua, um momento de poder e controvérsia. Afinal, sempre que a luz do Sol banha a Lua por inteiro, esses dois astros estão em oposição direta nos céus. Neste caso, o signo de Sagitário nos enche de otimismo e esperança, trazendo momentos em família, manifestações de fé, aventuras e muita diversão. A oposição com o Sol em Gêmeos faz com que os sentimentos sejam encarados de maneira um tanto rasa, infantil. Para evitar problemas, não se coloque em situações que envolvam emoções mais complexas, como problemas de família ou finanças de casal.O momento pede descanso. Sua mente tem se agitado muito no trabalho, e há alguns dias isso já se reflete em seu corpo também. A oposição entre Vênus e Plutão traz desilusão, mas também aquela sensação de resgate e reinício. Você pode ver as coisas pelo lado bom, se quiser. É preciso querer.