Previsão do signo de Aquário para hoje, 4 de janeiro

A Lua minguante no signo de Libra sugere que você abra mão de sua necessidade de agradar aos outros, pois os relacionamentos que você cultivar a partir da sua verdade serão mais leves e autênticos. Não espere que o outro mude, só você pode mudar. Reflita sobre os hábitos ou padrões de relacionamentos que estão impedindo você de seguir seu rumo. Até porque a partir de hoje até 13/02, Marte estará transitando por Capricórnio e todas as suas ações e capacidade de decisão serão calculadas e planejadas com muita persistência e paciência.

Signo de Aquário hoje

Com a entrada de Marte em Capricórnio, a partir de hoje, você começa a viver uma fase de transformações. Pode ser que até fevereiro você busque os silêncios e tente ouvir seu coração.

São maneiras saudáveis de lidar com ressentimentos ou frustrações reprimidas. Este é um momento para cuidar da sua saúde mental e emocional, ficando atenta a situações, relações e sentimentos que te incomodam, sem se cobrar.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.