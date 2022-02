Previsão do signo de Aquário para hoje, 4 de fevereiro

Signo de Aquário hoje

Desde de quarta-feira, a Lua esteve transitando por Peixes e a influência deste signo costuma direcionar à nossa atenção àqueles sentimentos que ainda não havíamos elaborado muito bem. Muitas vezes, na correria do dia a dia, é costumeiro deixar as nossas próprias emoções em segundo plano, para dar conta das milhares tarefas diárias em um ritmo quase frenético. Infelizmente, essa é a realidade da grande maioria de nós, o que acaba gerando um estresse em massa que afeta toda a sociedade. As energias piscianas nos voltam para nós mesmos e evidenciam a necessidade de nos cuidar mais em todos os sentidos. Por volta das 7 horas, a Lua fica fora de curso (movimento que dura até as 22:30, aproximadamente), nos deixando mais propensos a sofrer por imprevistos e mal entendidos, causados por falhas na comunicação. Além disso, esse astro se encontra com Netuno retrógrado durante esse período, indicando que precisamos ter cuidado com suposições erradas que podem levar a uma grande quebra de expectativa.Para os aquarianos, a aproximação da Lua e de Netuno indica um momento de sensibilidade aflorada. É importante aproveitar quando as suas emoções estiverem mais perceptíveis para tentar compreendê-las. Por mais que isso possa parecer difícil, abafar seus sentimentos apenas te afasta de si mesmo.