Previsão do signo de Aquário para hoje, 4 de dezembro

Signo de Aquário hoje

Neste sábado, a Lua e o Sol se alinham no signo de Sagitário, formando um eclipse solar muito poderoso. A palavra eclipse está explicada no dicionário como "obscurecimento total ou parcial de um astro por outro". Sendo assim, um eclipse solar nada mais é do que a sombra da Lua escondendo total ou parcialmente o Sol durante um curto período. As energias sagitarianas evidenciadas pelo eclipse se tornam ainda mais fortes, porque Mercúrio também está alinhado a esses planetas. O fluxo de pensamentos se torna mais intenso e pode nos deixar confusos e ansiosos. É preciso ter cuidado para não descontar a frustração nas pessoas ao redor, sem ao menos perceber.É preciso ter cuidado para não menosprezar as opiniões que são diferentes das suas. Isso pode criar conflitos, principalmente envolvendo suas relações afetivas. Você tende a tentar impor seu pensamento como se fosse apenas uma opinião e esse pode ser um dos pontos evidenciados pelo eclipse, que nos mostra aquilo que precisa ser transformado.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.