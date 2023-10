Previsão do signo de Aquário para hoje, 31 de outubro

Rubem Alves nos ensina que “o voo não pode ser ensinado. Só pode ser encorajado”. E hoje o Céu te encoraja a voar. O que não está lhe satisfazendo grita por mudança. Experimente algo novo. A terça-feira está criativa, dinâmica e cheia de surpresas. Vênus e Urano se unem e vão te ajudar a experimentar uma nova maneira de se organizar e produzir com liberdade. Se algo não deu certo, tudo bem. Mude a rota e observe ao seu redor. Perceba as oportunidades ou os eventos inesperados. É possível que hoje você encontre a chave para abrir uma porta, ou melhor, a prisão. Chegou a hora de romper com padrões repetitivos e convencionais e conciliar segurança com liberdade.

Aquário

Vênus e Urano trazem uma oportunidade de renovação, aquariano(a). Depois de dias difíceis, aproveite para limpar toda sujeira emocional. Libere os sentimentos tóxicos, pois você não aguenta mais repetir alguns padrões nos relacionamentos. Deixe o espaço limpo, pois vejo novidades a caminho.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.