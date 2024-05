Previsão do signo de Aquário para hoje, 31 de maio

A semana foi super agitada. A vida pede movimento. E para completar Mercúrio e Urano também formam uma conjunção no signo de Touro, indicando que você precisa estruturar seus pensamentos ou até mesmo romper com algumas ideias. Mas é muito importante que você aproveite esse fechamento de ciclo proporcionado pela Lua minguante em Peixes e ouça a sua voz interior. Você precisa focar no que precisa ser feito, mas existem alguns assuntos - aqueles que ficaram na coxia da vida - que precisam ser resolvidos e finalizados. Existe um caminho que você nunca trilhou e esse caminho é só seu, mas nesse momento você precisa compreender essas questões nebulosas que estão lhe impedindo de seguir.

Signo de Aquário hoje

Você vai passar por uma reorganização interna. Tente controlar um pouco a ansiedade, pois sinto que você vai ficar muito inquieto hoje. Busque conforto no seu lar, curta seu ambiente doméstico e respire fundo. Você está apenas rompendo com sentimentos antigos.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.