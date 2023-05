Previsão do signo de Aquário para hoje, 31 de maio

Signo de Aquário hoje

A Lua está em Libra, trazendo uma atmosfera de harmonia e equilíbrio. É um bom momento para se dedicar às relações interpessoais, reuniões e atividades em grupo. No entanto, a Lua ficará fora de curso das 11h53 até as 20h45. Durante esse período, é recomendado evitar realizar compras importantes ou fechar contratos relevantes. Fique atento a possíveis imprevistos e evite tentar controlar excessivamente as situações. À noite, a Lua ingressa em Escorpião, trazendo consigo uma energia intensa e profunda. Esse signo de água está associado às emoções e transformações internas. Por isso, durante o trânsito da Lua em Escorpião, aproveite a introspecção para se conectar com seus sentimentos mais íntimos e trabalhar o autoconhecimento.A Lua Crescente em Libra traz um impulso para equilibrar suas finanças e buscar harmonia material. Utilize seu pensamento independente e criativo para explorar novas oportunidades. Busque equilíbrio entre suas necessidades pessoais e a estabilidade financeira.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.