Previsão do signo de Aquário para hoje, 31 de agosto

Chegamos ao final do mês com uma super Lua cheia. Se você acordou sensível, continue se cuidando, preserve o seu gasto energético, pois estamos sob uma Lua extremamente sensível. É importante que você se reconecte com a fonte. Tente dormir um pouco mais, faça pequenas pausas ao longo do dia, respire um pouco, medite ou faça uma aula de yoga.

O período da manhã é marcado por um encontro harmonioso entre Lua e Júpiter. As emoções vêm à tona com mais intensidade, mas o que você cultivou há algum tempo, se for consistente, existe possibilidade de êxito quando for expressá-lo. A intuição está em alta, não deixe de acreditar nela para tomar alguma decisão.

Estabeleça metas, pois o Céu está nos oferecendo muitas oportunidades de crescimento, principalmente, se for relacionado a estudos, viagens e desenvolvimento pessoal. Júpiter está trazendo proteção no que você necessita de ajuda. E no período da tarde, a Lua faz oposição a Mercúrio. Melhor planejar e se organizar, pois tudo pode ficar confuso e o esforço será dobrado para compreender.

À noite, Urano entra em cena e tudo que você deseja é ser livre para criar. Sempre quando tem Urano, a ansiedade entra sem pedir licença. Canalize essa energia para atividades que o ajudem a relaxar e você aproveitar melhor a sua intuição.

Aquário

O cenário é de mudanças aquariano (a), e eu sei que você continuará sendo corajoso (a), inovador (a) e autêntico (a). Não se apavore, todos esses limites e perdas que você vem enfrentando podem se tornar pequenos quando você descobre que família não é apenas aquele amigo ligado por sangue. Amigos próximos podem começar a preencher essa definição, e sua casa pode se tornar o ponto de encontro. A liberdade está chamando, e você está pronto (a) para redefinir as regras.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.