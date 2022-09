Previsão do signo de Aquário para hoje, 30 de setembro

Hoje a Lua ingressa em Sagitário, trazendo uma maior necessidade da expansão dos nossos conhecimentos, e aumentando nossa imaginação e criatividade. A Lua forma, ao longo do dia, um trígono com Júpiter em Áries, outro com Saturno em Aquário, e ainda um sextil com o Sol em Libra. Esses aspectos nos convidam a refletir sobre o que queremos expandir e o que já conseguimos desenvolver - porque reconhecer nossas conquistas também é essencial. Não deixe que o cansaço causado pelos desafios cotidianos te façam esquecer da sua força. Aproveite esse momento para se conectar consigo mesmo e ativar sua sabedoria interior.

Além disso, Mercúrio Retrógrado está em sua reta final, e mesmo com os insights que surgem ainda podemos nos sentir confusos com essas mudanças que estão por vir. Aproveite para analisar e manifestar gratidão por seu crescimento pessoal.

Signo de Aquário hoje

A quadratura que Saturno vem formando com Urano em Touro faz com que você busque por um movimento de mudança, intensificando seus sentimentos. Isso pode deixar os aquarianos desestabilizados, já que não são muito sentimentais. Aproveite para trabalhar essas mudanças e se permitir expressar mais.



