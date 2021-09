Previsão do signo de Aquário para hoje, 30 de setembro

O começo desta semana foi marcado pelo início do movimento retrógrado de Mercúrio, que está acontecendo pela terceira e última vez neste ano, fazendo com que seja o último período de reestruturação dos assuntos que são relacionados a Mercúrio: a comunicação, as trocas e as ideias. Por isso, durante os os próximos dias, sentiremos mais dificuldade para nos expressar e para colocar os pensamentos em prática, mas isso acontece exatamente para que sejamos forçados a desacelerar e a repensar tudo o que estamos construindo em nossas vidas até o dia 18 de outubro, quando esse astro volta a transitar normalmente. Além disso,o trânsito da Lua por Câncer nos últimos dias tem nos deixado mais sensíveis e pode até gerar discussões, principalmente porque a Lua fica fora de curso durante a maior parte do dia hoje.

Signo de Aquário hoje

Tenha uma paciência extra se você for acometido por emoções desafiadoras hoje. Questionamentos acerca do andamento da sua vida podem vir à tona, trazendo certo desânimo. É normal que alguma situação não esteja correndo como planejado, mas isso não significa que tudo está dando errado.



