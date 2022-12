Previsão do signo de Aquário para hoje, 30 de novembro

Signo de Aquário hoje

Chegamos ao fim do mês com uma energia muito bonita proporcionada pela Lua crescente em Peixes, que nos convida a sonhar e refletir o que queremos construir em nossa jornada. Quando a Lua fica crescente, ela nos convida a nos movimentar e viver nossos próprios sonhos e aventuras. Aproveite a influência de Peixes para se conectar com você mesmo. Um cuidado necessário é não acabar caindo na vibe baixa, dramatizar tudo e deixar os desafios parecerem maiores do que realmente são. Aproveite o lado mais construtivo de Peixes, aproveitando a leveza e a busca por expansão para focar nos aspectos da sua vida que te fazem sentir alegria, compaixão e empatia. Além disso, hoje é um ótimo dia para refletir sobre tudo o que passou neste mês. Use suas percepções para colocar em prática tudo que deseja. O que você vem tendo mais clareza e como tem feito isso fluir na sua vida?A entrada da Lua em Peixes traz um tom mais sentimental e sonhador para as pessoas de Aquário. Essa energia pode ser um pouco desafiadora, já que os aquarianos não gostam muito de deixar os sentimentos tomarem conta, tendo uma tendência a fugir das expressões emocionais. Aproveite essa fase para entender o que te motiva a correr atrás dos seus sonhos.