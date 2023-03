Previsão do signo de Aquário para hoje, 30 de março

Signo de Aquário hoje

Hoje a Lua fica fora de curso em Câncer até o final da tarde, e podemos sentir uma certa falta de direção quando as coisas saírem dos planos. Por outro lado, o trígono que está se formando entre Marte e Saturno nos ajuda a ser resilientes, promovendo a energia necessária para enfrentar os desafios que surgirem em nossos caminhos. Esse aspecto nos direciona a trabalhar a autoconfiança, para não nos deixar paralisar com os imprevistos. No fim do dia, a entrada da Lua em Leão trará um pouco mais de confiança e autoestima. Além disso, Vênus em conjunção com Urano em Touro pode trazer mudanças inesperadas na vida amorosa ou financeira.O trígono de Marte e Saturno ajudará a ver as coisas com mais clareza. A conjunção de Vênus e Urano trará novas oportunidades para o crescimento pessoal. Você pode se surpreender com novas descobertas sobre si mesmo.