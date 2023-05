Previsão do signo de Aquário para hoje, 30 de maio

Signo de Aquário hoje

Hoje a Lua em Libra forma um trígono com Sol em Gêmeos proporcionando uma energia muito importante para seus relacionamentos, enfatizando trocas e conversas de forma leve e empática. Aproveite o dia para cuidar de si e compreender onde vem colocando sua energia, como gerenciar suas crises e momentos de dificuldade. É um ótimo dia para encerrar ciclos, ter conversas importantes, refletir suas amizades e fazer mudanças em relação a seus pensamentos e também no seu visual. Observe se vem se permitindo se questionar e buscar novos saberes, novas formas de fazer ou mesmo se permitir ser livre em relação a suas ideias e sonhos.A sua busca por independência emocional pode acabar te afastando de pessoas que querem o seu bem, aproveite a Lua em Libra para se conectar com quem ama, permitindo estabelecer vínculos mais fortes. É um ótimo momento para conversas emocionais.