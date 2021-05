Previsão do signo de Aquário para hoje, 30 de maio

Na madrugada de hoje a Lua ingressou em Aquário, despertando um olhar mais otimista em relação às energias capricornianas que estavam nos influenciando posteriormente. Porém, somado à influência de Mercúrio retrógrado, esse posicionamento nos leva a questionar todos os padrões que estão regendo a nossa vida (sejam aquelas que foram impostos por nós mesmos, pela família ou pela sociedade).

Essas reflexões nos levam a desenvolver ideias inovadoras e a buscar mais liberdade para seguir nosso próprio caminho. Um ponto negativo desse pensamento original e revolucionário é que podemos não ter delicadeza para expor essas ideias e, com isso, acabar passando uma imagem arrogante. Isso é evidenciado pela conjunção que a Lua está formando com Saturno hoje, que desperta um temperamento crítico e egoísta, sendo difícil encontrar palavras amáveis. Por isso, é importante pensar duas vezes antes de expressar o que você está pensando.

Signo de Aquário hoje

O posicionamento da Lua no seu signo te ajuda a iniciar essa nova semana com mais ânimo e determinação para alcançar seus objetivos, sentindo-se menos afetado pela opinião das outras pessoas. Lembre-se, porém, de dialogar com quem também será afetado pelas escolhas que você está fazendo nesse momento.



*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.