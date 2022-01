Previsão do signo de Aquário para hoje, 30 de janeiro

A conjunção tensa que está se formando entre Mercúrio retrógrado e Plutão continua nos influenciando hoje. Como a Lua passa o dia todo em Capricórnio, as coisas tendem a ser um pouco mais calmas que nos últimos dias, já que esse signo é relacionado à seriedade e à constância.



Porém, somando a influência da conjunção com as energias capricornianas, precisamos ter cuidado com o mau humor e com a mania de chamar atenção por pequenas coisas de forma implicante. Passar o dia de forma mais tranquila e organizar os compromissos da semana que está se iniciando são boas dicas para esse domingo.

Signo de Aquário hoje

Hoje você tende a se magoar por algum motivo que não aparenta ser tão importante para outras pessoas, mas que está relacionado a algo que você já estava carregando internamente. Esse tipo de gatilho emocional pode fazer com que você acabe descontando os sentimentos em pessoas que não têm culpa dos traumas que você está carregando. Em vez de ficar na defensiva, tente se abrir.



