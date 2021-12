Previsão do signo de Aquário para hoje, 30 de dezembro

Hoje a Lua fica fora de curso durante grande parte do dia, o que pode causar imprevistos, além de nos deixar mais confusos e irritados. As decisões e ações tomadas durante entre 14 e 20 horas (período em que a Lua fica fora de curso) tendem a ser infrutíferas. Isso porque todos os projetos que você se propõe a realizar, planejamentos e atividades intencionadas podem acabar não se concretizando. Por isso, é interessante fazer as tarefas mais importantes durante a parte da manhã. A boa notícia é que após as 20 horas a Lua ingressa em Sagitário, despertando bom humor e ânimo, o que é perfeito para a passagem de ano.

Signo de Aquário hoje

O sextil que está se formando entre Marte em Sagitário e Saturno em Aquário faz com que você se sinta mais impaciente. A entrada de Júpiter em Peixes ontem te ajuda a olhar as coisas por outra perspectiva, mas, para isso, é preciso ter a mente aberta e questionar seus próprios pensamentos.



