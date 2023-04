Previsão do signo de Aquário para hoje, 30 de abril

Signo de Aquário hoje

Hoje a Lua Crescente em Virgem nos inspira a organizar nossa rotina e todas as ideias e emoções que vem surgindo com o turbilhão de pensamentos do dia-a-dia. É um momento para colocar a mão na massa e para de procrastinar seus planos e objetivos, tanto pessoais quanto profissionais. Aproveite esse cenário criado pela lunação e o sextil de Marte e Urano e faça acontecer. Além disso, os trígonos do dia te convidam a ter mais dedicação a sua saúde mental e física, busque se movimentar, estar em contato com a natureza e com coisas que te deixem mais leve para descansar neste final de semana.A Lua em Virgem permite que tenha uma maior compreensão sobre suas crenças pessoais. Aproveite esse momento para explorar novas ideias e perspectivas, concentrando-se em seu crescimento pessoal e desenvolvimento espiritual.