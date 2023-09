Previsão do signo de Aquário para hoje, 3 de setembro

A lua segue soberana no Céu. É o ápice do ciclo da lua! Portanto, atente-se ao que se revela, pois é um momento lindo. Na culminância da Lunação de Leão, a Lua se aconchega no signo de Touro, um signo lunar, regido por Vênus, a mais brilhante do céu noturno, que está mais receptiva e fértil do que nunca.

Nada de desagradável advém dos movimentos venusiano, mas por conta de sua retrogradação, iniciada no dia 22 de Julho, você teve que identificar onde está o nó a ser desatado e ter a humildade de se despir da arrogância. A boa notícia é que hoje Vênus volta ao seu caminho direto. E tudo que veio à tona, principalmente no campo dos afetos, das finanças, dos relacionamentos e da beleza, fez você refletir sobre como você revela seus desejos, de qual modo? Onde sua autenticidade e autoconfiança se fragilizam diante do outro, a ponto de a luz se tornar treva? E como você se coloca dentro dos relacionamentos?

Quem não quer amar melhor e mais saudável, não é mesmo? Aproveite esse domingo Venusiano e nutra suas relações com muito dengo e bom humor. Se expresse de modo afirmativo. A melhor maneira de mimar essa Vênus hoje, já que temos uma lua no signo de Touro, é despertando os 5 sentidos. Este é o trânsito venusiano mais importante do ano, se liga, hein! Vênus em Leão é conquistadora, aproveite. Não se brilha mais do que agora.

Aquário

Hoje pode ser mais suave, aquariano (a). Pode ser um momento de renovação no seu relacionamento ou um momento agradável com a família. E, finalmente, Vênus volta ao movimento direto em Leão, e o que parecia emperrado nas parcerias começa a fluir, o que significa que apesar de Mercúrio ainda pedir cautela até o dia 15/09, você poderá dar passos significativos em acordos, sejam eles amorosos ou profissionais. O cenário é de mudanças e o Universo pede coragem.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.