Previsão do signo de Aquário para hoje, 3 de outubro

De capacete e de sandálias, ambos com asas, a Lua chega no signo de Gêmeos. Ufa! Tudo que você precisa agora é de ar para respirar e sentir-se livre para ir e vir. Hoje a comunicação está em alta, solte-se, solte sua voz, circule por outras searas.

E depois de uma segunda-feira confusa, hoje é o dia do ponto de virada. No período da tarde, Mercúrio e Plutão ampliam sua percepção, e tudo que a sua intuição apontar pode confiar. Hoje é um dia de acessar informações preciosas, mergulhar profundo em alguns assuntos e investigar. Algumas revelações importantes farão você transformar o seu modo de pensar ou expressar. Plutão vai te ajudar a compreender e enxergar esse outro, principalmente, saber o que o outro pensa e/ou é capaz de fazer. Uma ideia pode gerar uma mudança significativa.

Aquário

Em sintonia com Mercúrio e Plutão, você experimentará uma profunda conexão com o seu eu interior. Este é o momento ideal para examinar sua vida e considerar as medidas necessárias para corrigir o que não está funcionando. Seja em relação a pequenos ajustes ou grandes metas, essa poderosa combinação promete ajudá-lo a definir e tomar decisões decisivas. Além disso, a partir do dia 04, sua mente estará aberta a novas perspectivas.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.