Previsão do signo de Aquário para hoje, 3 de novembro

Signo de Aquário hoje

Hoje a Lua está transitando por Peixes, trazendo energias inspiradoras para nossos sonhos e espiritualidade. Podemos sentir essa influência de forma um pouco dramática, dando ênfase para as coisas que não estão dando certo; ou de forma mais inspirada, tirando um tempo para analisar sua jornada, abraçar ideias novas e conectando-se com seu lado mais artístico. Os trânsitos do dia estão nos convidando a dar mais espaço para a intuição, já que muitos insights estão surgindo - anote essas ideias, porque elas podem trazer bons frutos. Lembre-se de agradecer e compreender os desafios pelos quais você está passando como uma forma de crescimento. Além disso, muitas oscilações emocionais podem acontecer devido à proximidade do Eclipse, nos mostrando a importância de nos preservar durante os dias que antecedem esse fenômeno (que acontecerá no dia 08/11). Se as coisas estiverem mais desafiadoras e intensas, não se cobre uma produtividade intensa - não adianta se cobrar demais e normalizar o desgaste.Hoje a Lua em Peixes forma um sextil com Urano, seu planeta regente, te ajudando a lidar com seus sentimentos sem fugir deles. É preciso trabalhar seu amadurecimento emocional, para que suas relações se tornem mais estáveis. No trabalho, você pode usar sua intuição para desenvolver novos projetos ou finalizar aqueles que estão quase lá.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.