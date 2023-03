Previsão do signo de Aquário para hoje, 3 de março

Signo de Aquário hoje

Hoje o dia se inicia com a Lua em Câncer formando uma oposição com Plutão, sendo necessário se atentar ao seu lado mais intenso, já que você pode sentir angústia em relação a antigos hábitos ou questionamentos do passado. É preciso trabalhar essas questões de forma construtiva, ressignificando suas memórias com a maturidade que você tem hoje, para curar esses sentimentos. Além disso, a entrada da Lua em Leão, que acontece à tarde, desperta seu lado mais criativo e impulsivo. A energia leonina traz disposição e confiança para buscar novidades e para fazer as coisas do seu jeito. Esse trânsito, em conjunto com a entrada de Mercúrio em Peixes, proporciona que sua imaginação e intuição fluam com mais leveza.Os trânsitos deste começo de mês pedem que você dê mais atenção à sua espiritualidade. O Sol em Peixes também desperta seus desejos mais internos e buscando amparo para que eles se realizem. Lembre-se que você pode contar com outras pessoas nesse processo.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.