Previsão do signo de Aquário para hoje, 3 de junho

Signo de Aquário hoje

A entrada da Lua no signo de Sagitário traz um quê de sonhos e otimismo para todos nós, despertando desejos adormecidos de aventura, festa e descompromisso. Para quem está solteiro, esse é um momento muito favorável para vivenciar momentos agradáveis a dois, de forma natural, serena, sem pressa. É um dia mais alegre, dado o trígono que a Lua faz tanto com Vênus quanto com Marte, com energia e disposição física e emocional para aproveitar bem o final de semana. Aproveite para fazer planos, iniciar projetos ou mesmo começar aquela atividade física que vem postergando há tanto tempo.A mente permanece focada, mas uma quadratura entre Saturno e a Lua traz desconforto emocional. Sabe aquela sensação de que deveria ter ficado dormindo? Mas não deixe isso te vencer: aproveite a fase de personalidade mais tranquila e tente ver as situações do cotidiano com leveza. Você vai até se divertir com isso.