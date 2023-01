Previsão do signo de Aquário para hoje, 3 de janeiro

Signo de Aquário hoje

A entrada da Lua em Gêmeos, no fim do dia ontem, possibilita que hoje seja um dia com muitas trocas, ideias e diversão. Durante a tarde, a Lua se encontrará Marte, gerando movimento interno e externo, despertando uma energia mais agitada, com muitas conversas e muitos pensamentos. Além disso, com a entrada de Vênus em Aquário, muitas perspectivas sobre o futuro podem surgir, modificando padrões antigos, trazendo praticidade para suas ações e para aprender coisas novas que possam ajudar em seus relacionamentos e no trabalho. Aproveite a Lua em Gêmeos para fazer coisas que não tem feito ultimamente, como retomar atividades físicas, cultivar momentos de autocuidado, sair para lugares que não costuma ir ou criar novos hábitos com as pessoas que gosta.A entrada da Lua em Gêmeos, signo de ar assim como Aquário, amplifica sua necessidade de estar em constante movimento, buscando sempre sua melhor versão. Além disso, você, aquariano, pode se sentir mais inspirado ao longo do dia, mostrando para as pessoas a sua volta novos pontos de vista.