Previsão do signo de Aquário para hoje, 3 de fevereiro

Signo de Aquário hoje

Hoje a Lua permanece em Câncer durante todo o dia, formando um aspecto tenso com Mercúrio, o planeta da comunicação. A tensão entre esses dois astros gera uma disputa entre razão e emoção, e é preciso ter cuidado para não descontar isso nos outros. Além disso, o Sol em Aquário forma uma quadratura com Urano, o que pode acabar iniciando mudanças bruscas que você vinha postergando. Muitas instabilidades e surpresas podem surgir, mas busque tirar algo bom desse movimento, pensando sempre em uma forma de evoluir. Esse processo de mudanças e expansão é potencializado pelo sextil entre Vênus e o Nodo Norte, possibilitando que muitos projetos possam ser feitos em conjunto com quem você admira e confia.O Sol em seu signo, forma uma quadratura com Urano (seu planeta regente), te convidando a se desafiar ao novo. É preciso se movimentar e quebrar antigos padrões que não condizem mais com seu foco. Mas cuidado, as mudanças não precisam ser todas de uma só vez.