Previsão do signo de Aquário para hoje, 29 de setembro

Prepare-se para uma sexta-feira cheia de emoções. Hoje é Lua Cheia no vigoroso signo de Áries. E o caldeirão cósmico vai ferver. Essa energia vale até a próxima Lua nova, que vai acontecer no dia 14 de outubro. Serão dias decisivos até o próximo eclipse.

A Lua simboliza nossas águas internas, ou seja, nossas emoções, e Áries é o fogo original. Quando uma Lua cheia de água cai num signo de fogo, a água esquenta, ferve e os ânimos exaltam, mas não deixe nada extrapolar. Você vai se sentir provocado (a), mas não provoque. Quem está descontente, vai descarregar em você. E seu desejo é iniciar algo novo, dar um impulso, abrir um caminho ou colocar um ponto final em alguma situação. Mas cuidado com atitudes rebeldes, pois as emoções estão fervendo e alguém pode se queimar.

Estamos sob uma Lua explosiva, um fogo caótico, que cria e destrói. E ainda você vai ter que lidar com o desencontro entre Vênus e Urano no meio desse fogo cego. Tudo se desestabiliza, você vai ter que lidar com imprevistos, vai se sentir provocado, mas não provoque. Aproveite para romper com padrões emocionais repetitivos, pois eles são os responsáveis pela sua irritação. Esse aspecto também afeta as finanças. Seja prudente com os gastos, os instantes de euforia logo passam.

Ainda não é hora de arriscar nada. Esfrie a cabeça, pois ela vai estar latejando. Amanhã você vai encontrar a melhor solução.

Aquário

A Lua Cheia em Áries chega trazendo a promessa de conexões interessantes. Este é um bom momento para ver, ser visto (a) e fazer contatos. Os grandes insights e as oportunidades vão vir de uma conversa despretensiosa. Converse com as pessoas ao seu redor, boas notícias podem chegar. Fique atento (a) às oportunidades que podem surgir através das mais simples saídas. Mas o conflito entre Vênus e Urano, nesse momento, me diz que você pode estar magoado (a) com algo, e não é de hoje.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.