Previsão do signo de Aquário para hoje, 29 de setembro

Signo de Aquário hoje

O Sol ingressou no signo de Libra na semana passada, e é acompanhado por Vênus nesta quinta-feira (29/09), fazendo com que se torne mais fácil o caminho para buscar equilíbrio. A influência libriana nos ajuda a agir e a nos comunicar de forma mais harmônica. Por isso, aproveite a passagem de Vênus por seu domicílio (o que significa que Vênus é o planeta regente de Libra) nas próximas semanas para entrar em contato com aquilo que você realmente deseja, sobre suas crenças e virtudes. Quando esses pontos estão mais claros, é possível perceber aquilo que está se desequilibrando, e como é possível transformar essas questões. Por outro lado, é preciso ter cuidado para não deixar com que a vontade de se sentir ‘pleno’ não acabe se tornando uma cobrança muito pesada, te levando a estabelecer padrões inalcançáveis de equilíbrio. O caos também faz parte da vida real, e estar em harmonia não é evitar qualquer tipo de estresse, mas sim aprender a lidar com isso sem se desesperar.Durante os próximos dias, você vai se sentir mais sensível e a opinião das pessoas será mais importante. As energias librianas despertam uma maior necessidade de harmonizar sua vida, suas relações e até mesmo a sua carreira. Em relação a vida profissional, tente buscar mais propósito em tudo o que for fazer.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.