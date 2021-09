Previsão do signo de Aquário para hoje, 29 de setembro

Hoje a Lua, planeta que se relaciona com a forma como lidamos com nossas emoções, está em Câncer. Esse posicionamento faz com que todos fiquemos mais sensíveis e cuidadosos com quem amamos, mas também pode impulsionar um comportamento vitimista. Sabendo disso, tenha cautela para não levar tudo para o lado pessoal e acabar criando um desentendimento desnecessário, que pode magoar todos os envolvidos. Além disso, Mercúrio começou a retrogradar na segunda-feira (27) e pode estar causando reviravoltas em sua rotina, fazendo com que as coisas saiam do planejado. Esse trânsito também marca um período de revisão de metas, além de evidenciar a necessidade de finalizar os assuntos que estão mal resolvidos. Há um embate interno que coloca em pauta os caminhos que devemos seguir para transformar efetivamente aquilo que não tem mais sido benéfico em nosso processo de evolução. Será necessário sermos compreensivos com nós mesmos para passar por esse momento sem tanta cobrança e pressão.

Signo de Aquário hoje

A quadratura que está se formando entre Mercúrio retrógrado em Libra e Plutão em Capricórnio faz com que você tenha mais dificuldade para raciocinar e colocar as ideias e práticas, além de aumentar a probabilidade de acontecerem contratempos que te deixarão irritados. Por isso, tente se cobrar menos hoje e fazer as coisas da forma mais leve possível.



