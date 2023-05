Previsão do signo de Aquário para hoje, 29 de maio

Signo de Aquário hoje

Hoje a Lua começa o dia em Virgem, trazendo uma energia de organização, foco e eficiência para nossas vidas. No entanto, desde cedo, a Lua forma uma oposição com Netuno em Peixes, o que pode gerar certa confusão emocional e uma sensação de dispersão. É importante buscar equilíbrio entre o realismo e a intuição. Durante a manhã, a Lua fica fora de curso, indicando um período propício para finalizar tarefas pendentes e refletir sobre nossas metas e prioridades. No começo da tarde, a Lua entra em Libra, trazendo uma atmosfera de harmonia, diplomacia e busca por equilíbrio nas relações. No decorrer do dia, a Lua forma um trígono com Plutão em Aquário, o que nos incentiva a transformar e fortalecer nossas conexões sociais. Além disso, um sextil entre a Lua em Libra e Marte em Leão nos impulsiona a agir com confiança e determinação, buscando a expressão de nossa individualidade de forma equilibrada e assertiva.A Lua em Libra traz um senso de equilíbrio e harmonia para o seu dia. Aproveite esse período para buscar o entendimento mútuo em suas relações e fortalecer seus vínculos pessoais. Esteja atenta ao trígono da Lua com Plutão em Aquário, que impulsiona o crescimento pessoal e a transformação positiva.