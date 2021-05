Previsão do signo de Aquário para hoje, 29 de maio

Hoje a Lua está transitando pelos últimos graus de Capricórnio, nos deixando mais reservados e sérios. Como estamos menos abertos para lidar com nossas emoções e para as expressar, é importante ter cuidado para não agir de modo impaciente e acabar magoando alguém de forma desnecessária. Essa dificuldade em expressar seus pensamentos com clareza é evidenciada pelo início do movimento retrógrado hoje, que dificulta a troca de informações durante as próximas semanas. Na astrologia, o deslocamento atípico de um astro caracteriza um momento de introspecção e preparação para tomar um novo rumo. Apesar de ter ficado conhecido por seus efeitos mais desagradáveis, como os imprevistos, falhas na comunicação e ruídos tecnológicos, compreender Mercúrio Retrógrado como uma ‘pedra no sapato’ não é adequado. Quando esse astro começa a retrogradar, nos convida a desacelerar, refletir e revisar os assuntos que estão precisando de mais atenção. Os contratempos associados a esse trânsito nada mais são do que uma oportunidade para repensar as decisões diárias e o ritmo que estamos a vida.

Signo de Aquário hoje

Essa semana foi produtiva para os assuntos do trabalho e, agora, é necessário desacelerar e pensar em incluir hábitos que lhe farão ter uma vida mais saudável. O autocuidado começa analisando suas próprias necessidades e escutando seu corpo e suas emoções, para identificar o que precisa de mais atenção nesse momento.



