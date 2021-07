Previsão do signo de Aquário para hoje, 29 de julho

Nesta quinta-feira (29), os astros prometem boas energias, mas também nos convidam a agir com o coração, tomando coragem para ir atrás do que verdadeiramente desejamos. A presença da Lua em Áries nos ajuda a sentir mais determinados, mas também pode despertar certos incômodos e irritações.

rincipalmente no início do dia, quando a Lua forma uma conjunção com Quíron, alguma situação dolorosa pode vir à tona, relacionada a alguma ferida do passado. É preciso tomar cuidado com a intensidade e a variação de humor nesses momentos, para que você não fale o que não deve ser perceber. Algum sentimento ou alguma pessoa que sempre são um obstáculo para a sua evolução pessoal podem se evidenciar nesse momento.

Existem gatilhos que sempre nos ferem e que tendem a prejudicar o autocontrole, como se nos impedissem de agir com serenidade e consciência. As situações que vão acontecer no decorrer do dia podem te ajudar a identificar esses gatilhos. Tente refletir sobre eles com calma para que não sejam um empecilho constante.

Amor

Você pode estar se sentindo sobrecarregado(a) com as situações que está vivendo em suas relações. Porém, as coisas que estão se evidenciando nesse momento tem o intuito de te preparar psicologicamente e te levar a desenvolver habilidades que serão úteis no futuro, para enfrentar novos desafios e saber superá-los, além de evoluir com eles.

Carreira

Hoje Marte em Leão forma uma oposição com Júpiter retrógrado, que está posicionado em Aquário. Esse aspecto desarmônico indica certa dificuldade para compreender as situações de forma impessoal, por um ponto de vista mais amplo. A teimosia pode te prejudicar profissionalmente, tenha cuidado.

Dinheiro

Tenha paciência em relação aos retornos financeiros que você está esperando. Lembre-se que a ordem nunca se altera: primeiro é preciso plantar e cultivar, para então colher. O que você está fazendo hoje para garantir as melhorias que almeja?

