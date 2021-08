Previsão do signo de Aquário para hoje, 29 de agosto

Signo de Aquário hoje

Hoje a Lua ingressa em Gêmeos, o que ajuda a aflorar a nossa criatividade e dinamismo mental, para cumprir as tarefas diárias sem tanto desânimo. Porém, para as pessoas que são naturalmente ansiosos ou distraídas, as energias geminianas podem representar uma diminuição na produtividade, porque a agilidade dos pensamentos faz com que não seja tão fácil organizá-los para sair do âmbito mental e transformar as ideias em ação. Lembre-se que está tudo bem desacelerar e fazer coisas mais tranquilas, afinal, hoje é domingo! Os nossos pensamentos estarão acelerados e podem ser influenciados pelos sentimentos com mais facilidade. Por isso, é muito importante estar atento para não reagir de forma explosiva quando ficar triste ou quando estiver estressado. É mais inteligente manter-se reservado(a) nesses momentos.A presença da Lua em Gêmeos tende a deixar os nativos de Aquário mais animados e tal sentimento te ajuda a cumprir as tarefas no trabalho com mais assertividade. Além disso, a sua criatividade pode ser muito útil para resolver problemas de formas inovadoras. Dê ouvidos à sua intuição e não se apegue a coisas que não estão dando certo.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.