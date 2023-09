Previsão do signo de Aquário para hoje, 28 de setembro

A Lua segue no signo de Peixes e talvez você não esteja encarando a verdade ou talvez não queira encarar as consequências negativas dos seus atos. Não deixe que ninguém tente te iludir ou trapacear.

Ao longo do dia, antes de entrar em Áries, a Lua faz algumas negociações. Começa com uma oposição a Mercúrio e te convida a esvaziar a mente, pois uma mente cheia, muitas vezes sobrecarregada pelas preocupações do dia a dia e ansiosa por um futuro incerto, pode ser um terreno fértil para a baixa resolutividade. Depois a Lua interage com Urano, trazendo estímulo e criatividade.

No período da tarde, pode ser que um mar de emoções tente invadir sua rotina, mas o segredo é fazer uma coisa de cada vez. Organize-se, pois a tendência é que você fique mais disperso (a). E finalmente a Lua encontra Plutão e vem limpar o que ainda possa ser motivo de sofrimento e dor.

Desapegue, solte, deixe para lá. Não fique remoendo o passado. Caso tenha acontecido algo desagradável na terça-feira, não gaste sua energia com isso. Abra espaço para diálogo e busque compreender esse outro, numa véspera de lua cheia em Áries tudo que você precisa é se harmonizar por dentro, pois amanhã as pessoas ficam mais impacientes, intolerantes, então quanto menos carga melhor.

Assuntos relacionados

Aquário

Encare os desafios com lógica e firmeza. Confie em si mesmo, não duvide de suas motivações ou intenções, fique preparado (a) para entrar em ação. Tente desanuviar o ambiente, dispersar a dúvida e a confusão e o caminho ficará claro para você.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.