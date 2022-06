Previsão do signo de Aquário para hoje, 28 de junho

Signo de Aquário hoje

Hoje a Lua se torna nova em Câncer, o que é um dos momentos mais esperados do mês, já que essa fase lunar é famosa por proporcionar novos começos e oportunidades que trarão resultados a longo prazo. Para a maioria de nós, essa lunação representa uma 'luz no fim do túnel', que nos ajuda a renovar nossas energias e nos impulsiona a criar novos projetos. Essa possibilidade se torna ainda mais evidente devido ao sextil que a Lua está formando com Urano, que traz transformações intensas e inesperadas, mas que serão positivas para o crescimento pessoal. Porém, é preciso lembrar que tudo depende do ponto de vista e, caso você seja resistente a tais mudanças, pode ter dificuldade para enxergar como elas podem beneficiar a sua vida. A única certeza que podemos ter é da inconstância de todas as coisas, então é necessário aprender a lidar com esse fato sem tanto sofrimento.Sua vida profissional será altamente favorecida pela lunação que acontece hoje, que desencadeará um novo projeto. Você se sentirá um pouco pressionada a produzir, mas não demorará muito para ver os resultados de todo o seu esforço. Lembre-se que você também precisa descansar e se dedicar à quem ama.