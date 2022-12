Previsão do signo de Aquário para hoje, 28 de dezembro

Signo de Aquário hoje

Hoje a Lua continua transitando por Peixes em seu último dia de Lua Nova, que está formando vários aspectos entre outros planetas. Além disso, Mercúrio em Capricórnio está formando um sextil com Netuno em Peixes. Esse aspecto enfatiza sua a capacidade de estar mais presente para lidar com as situações que vierem à tona, lembrando da necessidade de lidar com os imprevistos com mais calma e atenção. Permita-se respirar fundo e buscar novas inspirações. No trabalho, alguns imprevistos podem surgir, e é importante achar mecanismos que te ajudem a lidar com essas dificuldades com mais paciência. Aproveite a Lua em Peixes para acolher suas emoções e agradecer pelos momentos mais felizes do ano. A intenção é celebrar seus momentos mais preciosos, e mostrar para o universo o que deseja atrair para o próximo ano.A Lua em Peixes desperta uma noção de liberdade e possibilidades para as pessoas de Aquário. Mesmo que você sinta que as coisas não estão indo muito bem, a energia pisciana te permite avaliar o caminho que já percorreu e as mudanças que são necessárias para sua vida.