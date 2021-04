Previsão do signo de Aquário para hoje, 28 de abril

Hoje a Lua fica fora de curso das 9:30 às 13h, o que configura um período em estamos mais vulneráveis a imprevistos e estresses, além de sentirmos uma confusão mental. Por esse motivo, é interessante que você tenha uma manhã mais tranquila, planejando fazer as atividades que requerem mais da sua capacidade intelectual após o horário de almoço, para evitar possíveis frustrações. Caso algum compromisso importante não possa ser remarcado, você deve ter o cuidado de sair mais cedo e conferir tudo duas vezes. Após esse horário, a Lua entra em Sagitário, nos fazendo sentir mais otimistas e dispostos para lidar com os conflitos do dia a dia. O Sol e Urano estão se encontrando em Touro hoje, o que desperta nossa inteligência e nossa imaginação. Essas duas habilidades, quando direcionada a trabalhar em conjunto, nos ajudam a compreender os desafios que estamos enfrentando por outro ponto de vista e, assim, temos mais facilidade para enxergar soluções, além de perceber o que você pode aprender com tal situação.

Signo de Aquário hoje

O ingresso da Lua em Sagitário hoje te ajuda a ‘espantar’ a melancolia que você vem sentindo, devido a Super Lua Cheia que aconteceu ontem. Por outro lado, esse posicionamento também pode fazer com que você fique arrogante, agindo como se fosse o ‘dono da razão’, o que pode magoar pessoas ao seu redor.



