Previsão do signo de Aquário para hoje, 27 de março

Signo de Aquário hoje

A semana começa com muita animação, com a influência do sextil que está se formando entre a Lua em Gêmeos e Júpiter em Áries. Esse trânsito traz uma maior disposição para a vida, sendo um bom momento para agradecer, enxergar beleza na vida e buscar aquilo que te faz sentir felicidade. Aproveite para se comunicar e expressar seus sentimentos, tomando bastante cuidado para não ser impulsivo. Tenha atenção e consciência sobre suas palavras. Além disso, é importante se atentar às suas obrigações, para não acabar se dispersando e deixando de lado o que é importante. Aproveite o período da manhã para solucionar suas demandas, já que mais tarde ocorre uma quadratura entre a Lua e Netuno, que pode gerar um conflito entre razão e emoção.O desafio do dia para você, aquariano, é encontrar um equilíbrio entre suas necessidades pessoais e suas responsabilidades sociais. É importante lembrar-se de que a individualidade é importante, mas também é preciso encontrar maneiras de se conectar às outras pessoas.