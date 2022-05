Previsão do signo de Aquário para hoje, 27 de maio

Signo de Aquário hoje

Hoje o início da madrugada é marcado pelo ingresso da Lua em Touro, o que desperta mais estabilidade emocional e faz com que encontremos conforto no clima familiar. Sendo assim, uma dica interessante para hoje é fazer algo com quem vive com você, como compartilhar uma refeição ou ver um filme que vocês gostem, deixando o celular de lado. Caso você more sozinho ou esteja com saudade de uma pessoa específica, as ligações de vídeo são uma forma de amenizar o distanciamento que estamos vivendo. Conectar-se com o outro é muito importante no contexto atual, porque esses pequenos esforços possibilitam momentos de descontração, em que conseguimos desacelerar os pensamentos e nos desconectar das preocupações por alguns instantes. Dessa forma, você consegue lidar melhor com as fortes energias arianas que estão nos influenciando, despertadas pelo posicionamento de Marte, Vênus e Júpiter, que podem gerar uma postura impaciente.A ansiedade despertada pelo posicionamento da Lua em Áries nos últimos dias pode ter te deixado mal humorado. A entrada desse astro em Touro te leva a perceber a importância de uma rotina mais tranquila. Tenha cuidado para buscar equilíbrio nesse sentido e não se exaurir com cobranças profissionais. Busque resolver o que for possível hoje, para ter um fim de semana mais tranquilo.