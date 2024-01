Previsão do signo de Aquário para hoje, 27 de janeiro

O momento presente está nos ensinando sobre nosso senso de segurança e bem-estar. E enquanto Urano esteve retrógrado, foi possível perceber as bases falsas e padrões de pensamentos destrutivos. Com o fim de Urano retrógrado você vai sentir que sua segurança financeira e emocional começam a se estabilizar e as ideias vão se ajustando aos poucos. Prepare-se para receber novas informações, ferramentas e ideias. Mercúrio e Marte estão juntos no signo de Capricórnio, super decididos, preparados para agir. Você só precisa dominar os caprichos do ego e desenvolver uma postura sábia diante da vida. Nem tudo você vai colher agora, mas observe, seja estratégico. A Lua chega no signo de Virgem vai te ajudar a organizar todas as informações antes de partir para ação. Busque aperfeiçoamento, busque o que está dando certo e o que não deu certo. E com todas as informações em mãos, vã para ação.

Signo de Aquário hoje

No fim de semana você vai ficar mais focado(a) no seu crescimento e transformação pessoal. Foque na sua necessidade de encontrar o lugar a que realmente pertence.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.