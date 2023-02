Previsão do signo de Aquário para hoje, 27 de fevereiro

Signo de Aquário hoje

Hoje a Lua entra em sua fase crescente logo pela manhã, te convidando a se movimentar em busca de expansão. Esse trânsito te leva a agir em busca de seus sonhos, tomando cuidado para não acabar exagerando na quantidade de possibilidades que podem surgir. Por isso, planeje o seu dia e seus compromissos para não se perder e poder dar abertura para cada inspiração e ideia nova. Tenha coragem para agir, confie no que a sua alma vem te dizendo e acredite que a suas ideias precisam ser faladas e colocadas em prática.A entrada da Lua em Gêmeos possibilita um momento de muita troca, fazendo com que seja mais fácil para você, aquariano, falar sobre suas ideias. Aproveite seu senso de liberdade para se movimentar e ir em busca de novos ares, deixando de lado toda negatividade.