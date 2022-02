Previsão do signo de Aquário para hoje, 27 de fevereiro

Os trânsitos astrológicos de hoje fazem o dia ser agitado, por isso, é preciso ter cuidado com suas emoções e possíveis frustrações. Isso acontece porque hoje, com a entrada da Lua em Aquário, nos sentimos mais inspirados para enxergar mudanças que precisam acontecer, o que significa que estaremos mais observadores para perceber ‘defeitos’ que impulsionam essas transformações.

Por esse motivo, é muito importante ter cuidado para não se expressar de forma crítica demais, porque a hostilidade não vai fazer com que o outro se sinta confortável na sua companhia nem te auxiliar a identificar aquilo que você quer se libertar.

Além disso, a quadratura que a Lua está fazendo hoje com Urano pode nos levar a agir de forma enérgica e até estressada, quando nos deparamos com algum empecilho que altere o resultado esperado, e também a nos rebelar contra padrões que impedem a sua independência.

Signo de Aquário hoje



O bem-estar possibilitado pelo posicionamento da Lua no seu signo pode ser aproveitado para dar lugar à sua criatividade e buscar formas novas de se expressar, como escrever uma carta a você mesmo ou fazer um desenho. Essas também são maneiras interessantes de transmutar as tendências impulsivas e até mesmo egoístas, que nos influenciam nesse momento.



