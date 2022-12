Previsão do signo de Aquário para hoje, 27 de dezembro

Signo de Aquário hoje

Hoje a Lua entra em Peixes, enfatizando a necessidade de nos dedicar aos nossos sonhos e metas, para construí-los de 'grão em grão'. É preciso se atentar aos detalhes e dar um passo de cada vez. A Lua em Peixes forma sextil com Sol em Capricórnio durante a tarde, nos mostrando que precisamos ter uma visão a longo prazo. É importante perceber que tudo que aprendemos e tudo que direcionamos nossa energia traz resultados, mesmo que, muitas vezes, sequer reconhecemos nossas próprias conquistas. Aproveite o dia para refletir tudo o que conquistou até aqui e, então, planejar-se e colocar no papel quais são seus sonhos e metas para 2023.A Lua em Peixes evidencia seus sentimentos, gerando desafios durante o dia, já que você tende a fugir dos seus sentimentos. Aproveite essa energia para olhar para seus planos com mais atenção e cuidado, priorizando a busca por autocuidado.