Previsão do signo de Aquário para hoje, 27 de agosto

Nesta sexta-feira a Lua ingressou no signo de Touro aproximadamente às 1 hora e, ainda pela manhã, forma um ângulo de 120 graus com o Sol em Virgem. Esse aspecto harmônico faz com que esse seja um dia muito favorável em muitos sentidos, inclusive para cortar o cabelo caso você queira mais volume, aproveitando os últimos dias de Lua cheia. Mudanças no visual de forma geral podem ser benéficas para a autoestima hoje e amanhã, mas também pequenos gestos de autocuidado também são importantes. Além disso, as energias taurinas trazem mais assertividade para resolver as pendências que se acumularam durante a semana com praticidade. Por isso, a dica para esse momento é não ficar problematizando as coisas. Busque soluções ‘fora da caixa’ em vez de ficar apenas encarando o problema. É muito importante saber delegar funções, para que você não se sobrecarregue. Paciência e persistência são palavras chaves para esse momento.

Signo de Aquário hoje

Ao adentrar em Touro, a Lua se aproxima de Urano (planeta regente de Aquário), produzindo uma fusão de energias e alterando a mansidão e a tranquilidade da Lua taurina. Como consequência, você pode se deparar com algum imprevisto que coloque em teste a sua capacidade de manter a paciência. Lembre-se de refletir sobre o que realmente vale o gasto de energia.



*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.