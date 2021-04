Previsão do signo de Aquário para hoje, 27 de abril

Hoje é um dia muito movimentado do ponto de vista astrológico, primeiramente devido a entrada da Lua na fase cheia em Escorpião, o que, por si só, desperta sentimentos intensos e faz com que os processos que estamos vivendo cheguem ao seu ápice. Toda a potência dessa lunação é amplificada, porque esse astro se encontra no ponto mais próximo possível da Terra, o que configura uma Super Lua Cheia. Além disso, Urano está formando uma oposição tensa com a Lua, despertando uma instabilidade emocional que é evidenciada pelo início do movimento retrógrado de Plutão, astro que rege nossos processos de transformação mais profundos e se relaciona com tudo aquilo que está oculto. Sabendo disso, não se cobre pela nebulosidade dos seus pensamentos nesse momento. Os mistérios que tangem a regência de Plutão se relacionam tanto com aquilo que não sabemos sobre nós mesmos (conteúdos que estão na parte inconsciente da nossa mente) quanto com os segredos que guardamos de forma consciente. Esse planeta ficará retrógrado até o dia 10 de outubro e, durante esse período, aquilo que está encoberto tende a vir à tona.

Signo de Aquário hoje

Uma tendência dos aquarianos é reprimir as emoções que considera ‘inferiores’, mas isso apenas faz com que você tenha mais dificuldade para integrá-las e, assim, elas acabam tomando força inconsciente. Esses sentimentos podem vir à tona nesse momento e você deve ter cautela para não agir de forma explosiva.



