Previsão do signo de Aquário para hoje, 26 de novembro

Signo de Aquário hoje

Ontem a Lua entrou em Capricórnio no fim do dia, o que pode dificultar um pouco a nossa capacidade de relaxar, nos desligar das obrigações e focar mais na saúde mental e nos momentos de lazer. Por outro lado, a sensação de cobrança que é evidenciada pelas energias capricornianas também pode despertar reflexões importantes, sobre suas prioridades nos relacionamentos pessoais e na vida profissional. Contribuindo para essa necessidade de repensar a forma como estamos tomando atitudes, Marte em Gêmeos começa a formar um trígono com Saturno em Aquário - de hoje (26/11) até quarta-feira (30/11). Porém, é muito importante nos esforçar para desacelerar um pouco, e buscar descansar a mente para nos preparar para a próxima. Isso não significa ficar parado - você pode fazer um exercício para liberar as energias, passear em um parque ou qualquer outra coisa que lhe proporcione bem-estar.Para as pessoas de Aquário, a influência da Lua em Capricórnio hoje pode fazer com que algumas situações pareçam impossíveis de lidar. Nesses momentos de aflição, reflita sobre os maiores desafios que você enfrentou e perceba que sempre foi possível encontrar uma saída. Acredite na sua força e resiliência, e lembre-se que nem tudo pode ser resolvido na hora e da forma que você deseja - o que não significa que é uma situação sem saída.